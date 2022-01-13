2022/01/13 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vVzw_obU-l0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجود الميليشيات المنفلتة يهدد حاضر العراق ومستقبله ضيف زاكروس: باسل الكاظمي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجود الميليشيات المنفلتة يهدد حاضر العراق ومستقبله ضيف زاكروس: باسل الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).