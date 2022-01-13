2022/01/13 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الموارد يعلن توفير جهد آلي كبير لمواجهة السيول في أربيل » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 23:11

واع/

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