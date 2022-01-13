صالح يدين الهجمات الارهابية التي استهدفت السفارة الامريكية

2022/01/13 | 23:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الاميركية في بغداد.

وقال صالح في تدوينةله عبر حسابه الرسمي تويتر إن “استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي اجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية”.

وأضاف أن “مثل هذه الافعال مُدانة، وتوقيتها لعرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل حكومة نريدها مقتدرة حامية للسيادة وامن المواطنين.



يجب الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم”

استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي اجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية، ان مثل هذه الافعال مُدانة، وتوقيتها لعرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل حكومة نريدها مقتدرة حامية للسيادة وامن المواطنين.



يجب الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم.

— Barham Salih (@BarhamSalih) January 13, 2022

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