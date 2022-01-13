اقتحام الكابيتول.. اتهام 11 شخصا بينهم زعيم

2022/01/13 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة العدل الأميركية، 11 شخصا بتهمة "التآمر المثير للفتنة" فيما يتعلق بهجوم الكابيتول الذي حدث في 6 يناير 2021 ، بما في ذلك زعيم الحراس، ستيوارت رودس.

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