يونامي تعلق على استهداف السفارة الاميركية

2022/01/13 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدت الامم المتحدة يونامي، اليوم الخميس، إن استهداف السفارات بالصواريخ والتسبب في إصابات بين المدنيين العراقيين محاولات وحشية لزعزعة استقرار البلاد.

وقالت في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، ان"السلم والأمن شرطان أساسيان لمعالجة الأولويات المحلية العاجلة والتأكيد على سيادة العراق".

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