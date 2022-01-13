نائب سابق عن كركوك يطالب بعدم ادخال ملف المحافظة في مفاوضات تشكيل الحكومة

2022/01/13 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

طالب النائب السابق عن محافظة كركوك، ياسين العبيدي، اليوم الخميس، بعدم ادخال ملف محافظة كركوك في مفاوضات الكتل لتشكيل الحكومة، وابقاء المحافظ الحالي راكان الجبوري في منصبه.وقال العبيدي في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "المتفاوضين على تشكيل الحكومة يجب ان يتذكوا معاناة العراقيين"، داعيا "الكتل السياسية لعدم ادخال ملف كركوك في المفاوضات لخصوصية المحافظة".كما طالب "ابقاء محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في منصبه، لان الادارة المحلية في عهده اثبتت نجاحها امنيا وخدميا".

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