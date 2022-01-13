ليفربول يرفض شرط صلاح لتجديد عقده

2022/01/13 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “تيليغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الخميس أن النجم المصري محمد صلاح البالغ 29 عاما فشل في إقناع فريقه ليفربول بتلبية شرطه لتجديد عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل.وعنونت الصحيفة البريطانية تقريرها بأن “صلاح يمر بأسوأ توقيت ممكن لأي نجم كبير”، وذكرت أن مفاوضات تجديد عقد صلاح وصلت إلى طريق مسدود، لأنه […]

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