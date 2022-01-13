تفاصيل جديدة عن استهداف السفارة الأمريكية ببغداد وعدد المصابين..صور

2022/01/13 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت RT على معلومات جديدة حول القصف

الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في

بغداد مساء اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات، فإن الهجوم شن على

السفارة بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة

الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وتم

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