باستثناء من العقوبات.. واشنطن تسمح لكوريا الجنوبية بدفع 61 مليون دولار تعويضات لإيران

2022/01/13 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول محاولات التعاطي مع الأزمة بين

كلًا من طهران وواشنطن، وفي مرونة

كاملة، سمحت الولايات المتحدة

الأمريكية، اليوم، لكوريا الجنوبية

بدفع مبلغ مالي يقدر بـ61 مليون دولار

كتعويض لإحدى الشركات الإيراني

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