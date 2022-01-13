البعرة تدل على البعير واثر القدم يدل على المسير

2022/01/13 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الدلالة موضوع رائع في المنطق وتعريفها

مختصرا هي بحيث لو حصل العلم بشيء معين

لزم منه العلم بشيء آخر ، والدلالة

انواع لفظي وغير لفظي ، واللفظي قسمان

الوضعي والعقلي ومعنى العقلي عندم

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