2022/01/13 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث العسكري باسم الكتائب: السفارة استهدفت من عصابات الامارات وبريطانيا بعد قرار الاتحادية

ظهرت المقالة المتحدث العسكري باسم الكتائب: السفارة استهدفت من عصابات الامارات وبريطانيا بعد قرار الاتحادية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث العسكري باسم الكتائب: السفارة استهدفت من عصابات الامارات وبريطانيا بعد قرار الاتحادية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث العسكري باسم الكتائب: السفارة استهدفت من عصابات الامارات وبريطانيا بعد قرار الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).