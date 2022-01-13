مصدر: اجتماع للاطار غدا يبحث الخطوات المقبلة للخروج من “الانسداد السياسي”

2022/01/13 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، بان اجتماعا للأطار التنسيقي سيعقد غدا لبحث الخطوت المقبلة للخروج من الانسداد السياسي.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “قادة الاطار التنسيقي اتفقوا على عقد اجتماع موسع يوم غد الجمعة، لبحث الخطوات السياسية المقبلة للاطار”.واشار المصدر الى ان “المجتمعين سيبحثون الطرق السليمة للخروج من الانسداد السياسي، وتجنيب البلاد […]

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