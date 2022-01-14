تجريد نجل الملكة إليزابيث من ألقاب منها عسكرية بقرار من ملكة بريطانيا

2022/01/13 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قصر باكنغهام إن ألقاب الأمير أندرو العسكرية أعيدت إلى إلى الملكة، ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من حكم قاضٍ بإمكانية رفع دعوى مدنية ضد نجل الملكة في نيويورك.تقرير مراسل CNN ماكس فوستر يسلط الضوء على القضية.

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