2022/01/13 | 23:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nptHHsEbyXw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتور إسماعيل الوائلي يكشف بالاسماء الجهات التي استهدف السفارة الأمريكية قبل قليل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتور إسماعيل الوائلي يكشف بالاسماء الجهات التي استهدف السفارة الأمريكية قبل قليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).