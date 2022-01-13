سابقة تاريخية.. حكم بسجن ضابط سوري في ألمانيا

2022/01/13 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سابقة تاريخية..حكم بسجن ضابط مخابرات سوري في ألمانيا

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