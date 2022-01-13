الحكيم يدين قصف الخضراء: يعصف بهيبة الدولة ويزعزع صورتها

2022/01/13 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

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قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر ، ومن شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي، لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير ، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا.

عمار الحكيم

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