يتشظى لكن أين.. خبير عسكري يكشف عن مصير رصاص السيروم المضاد للصواريخ في العراق - عاجل

2022/01/13 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي، اليوم الخميس، طريقة عمل منظومة الدفاع الامريكية (السيروم) وتأثيرها على المواطنين.

وقال القيسي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الرصاص الذي يرمى بالجو من السيروم لصد الصواريخ التي تطلق على السفارة الأمريكية يتشظى بالجو عند ارتفاع 4 آلاف متر".

وبين أن "الشظايا تسقط أرضا على شكل رماد دون أي تأثير لها على حياة المواطن، فهي تختلف عن الطلقات النارية التي تطلق وتسقط على المناطق وتقتل مواطنين".

وبين أن "احد تأثيراتها هو الصوت العالي لان عدد الاطلاقات تكون 450 اطلاقة بالدقيقة بعيار 20 ملم وتعمل وفق مبدأ الانفجار بالهواء، واحتمال سقوط شظايا السيروم على الأرض وتأثيره على المواطن امر ضعيف، لذا هي تختلف عن الرصاص لان افلاقها جوا يجعل سقوطها بشكل عمودي لا تأثير فيه على حياة المواطنين".

وأوضح أن "مايجعل هناك تخوف على حياة المواطنين هو انفجار الصواريخ عند صدها فقد تتشظى وتصيب حياة المواطنين".

وتستعمل السفارة الأمريكية في العراق عملية الصد للصواريخ التي تطلق عليها من خلال رمي اطلاقات رمي السيروم لتفجير تلك الصواريخ.

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