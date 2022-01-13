امرأة من ايران - شريف حتاتة

2022/01/13 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة كان ذلك منذ شهرين ..



فى حى " كوفنت جاردن " الشهير فى لندن ..



خرجنا من المركز الأقريقى بعد العرض ، وجلسنا فى مقهى صغير ..



ضوء المصابيح يلمع فى قدح القهوة الداكنة ، وفى عينيها .



فى السائل الأسمر ، وفى الصفاء العسلى ، قطع السكر بيضاء فى السكرية ، وصوتها يرن فى أذنى رغم الضجيج المستمر ...



قالت : " اجتزت سن الثلاثين جينما جاءت الثورة الإيرانية .



تجربتى فى المسرح كانت قد نضجت ، فصرت ابحث عن أ ......





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