2022/01/13 | 23:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: قصف المنطقة الخضراء من شأنه العصف بهيبة الدولة امام الرأي العام العالمي

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