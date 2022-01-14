العراق ينفي وجود أي توجه نحو خيار الحظر

2022/01/14 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدم

وجود توجه حالي بالذهاب نحو خيار الحظر

للتعامل مع تزايد الإصابات بفيروس

كورونا، فيما توقعت صدور تحديث قريب

بشمول فئات جديدة بالجرعة الثالثة

المعززة من اللقاح.

وقال

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