السيد الحكيم: قصف الخضراء من شأنه العصف بهيبة الدولة

2022/01/14 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، الخميس، ان قصف المنطقة الخضراء من شأنه العصف بهيبة الدولة.وقال السيد الحكيم، في تغريدة على "تويتر"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر".واضاف: أن "هذا العمل من شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي، لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير ، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا".

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