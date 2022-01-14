2022/01/14 | 00:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دان رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم، استهداف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء.وقال العبادي في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، ان “استهداف البعثات الدبلوماسية إساءة للدولة، وخرق لالتزاماتها ومكانتها وسيادتها، ويقوض الأمن والإستقرار، ولن يخدم أحداً”.واضاف العبادي انه “نحتاج إلى تفاهمات والتزامات وطنية متبادلة تخدم مصالح البلاد والشعب، وتلك مهمة الجميع”.واصدرت […]

ظهرت المقالة العبادي: استهداف البعثات الدبلوماسية إساءة للدولة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: استهداف البعثات الدبلوماسية إساءة للدولة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: استهداف البعثات الدبلوماسية إساءة للدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).