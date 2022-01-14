الحكيم يدين قصف السفارة الامريكية: يعصف بهيبة الدولة

2022/01/14 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس ائتلاف الحكمة عمار الحكيم، الخميس، ان استهداف البعثات الدبلوماسية قد يعصف بهيبة الدولة ويزعز صورتها.وقال الحكيم في بيان، إن "قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر ، ومن شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي".

وأضاف "لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير ، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا".





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