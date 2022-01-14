المحكمة العليا: قرار بايدن بالزامية التلقيح مخالف للقانون

2022/01/14 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم ان قرار الرئيس جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عاملي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن مئة، مخالف للقانون.وبحسب وسائل تابعتها “ايرث نيوز”، فان “المحكمة العليا اعتبرت قرار بايدن بالزام التلقيح على عاملي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن الـ100 مخالف للقانون، ووفي المقابل، أيدت إلزامية تلقي […]

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