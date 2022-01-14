ليفربول يتعادل مع الارسنال

2022/01/14 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة ليفربول أمام نظيره آرسنال، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي، على ملعب " أنفيلد ".الشوط الأول من المباراة لم يشهد الكثير من الفرص الحقيقية، حيث ارتقى فرمينيو لكرة عرضية حولها برأسه لكن بين أحضان الحارس، ثم لعب آرسنال بعشرة لاعبين بعد طرد تشاكا في الدقيقة 25.وفي الشوط الثاني، سدد مينامينو كرة قوية ولكنها بجوار القائم، ثم عاد مينامينو وسدد كرة أخرى بعيدة عن المرمى، وفي الدقيقة 71 أنقذ أليسون مرماه من هدف محقق من أمام ساكا.استمرت محاولات الفريقين وسط أفضلية من جانب ليفربول، حيث أهدر مينامينو هدف محقق في الدقيقة 89، في حين سدد جونز كرة قوية أبعدها حارس آرسنال بصعوبة، لينتهي اللقاء 0-0.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم الخميس 20 يناير، على ملعب " الإمارات "، علماً أن فريق تشيلسي تأهل الى النهائي على حساب توتنهام هوتسبير.

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