2022/01/14 | 01:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن امتداد حيدر السلامي لبرنامج علنا الصدريون لم يجلسوا في اماكنهم داخل البرلمان ماتسبب بفوضى) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tIaiEl-O49I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن امتداد حيدر السلامي لبرنامج علنا الصدريون لم يجلسوا في اماكنهم داخل البرلمان ماتسبب بفوضى) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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