صور.. حافلة منتخب الجزائر تثير السخرية من تنظيم الكاميرون لبطولة أمم أفريقيا

2022/01/14 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت حافلة منتخب الجزائر خلال التدريبات في النسخة الـ 33 من بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون، موجة من السخرة والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.

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