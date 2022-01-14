سماع دوي انفجار ’قوي’ في مدينة الأعظمية وإغلاق مداخل المنطقة

2022/01/14 | 01:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال شهود عيان، فجر الجمعة، إنّ انفجاراً قوياً سُمع دويه في مدينة الأعظمية وبعض المناطق القريبة.

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وتحدث أحد السكان إلى "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، مشيراً إلى أنّ "الانفجار كان شديداً".

بدوره قال مصدر أمني، إنّ "القوات الأمنية أغلقت مداخل المنطقة ومنعت الدخول والخروج منها".

وأضاف المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "سيارات الإسعاف هرعت إلى المدينة".

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