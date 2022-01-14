بلباو يقلب الطاولة على أتلتيكو ليلاقي الريال في نهائي السوبر

2022/01/14 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب أتلتيك بلباو حامل اللقب الطاولة على أتلتيكو مدريد وفاز عليه 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، الخميس، على استاد الملك فهد في المملكة العربية السعودية، ليضرب موعدا مع ريال مدريد في النهائي الأحد.

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