أحمد أبو ريشة ينصح من لم يحالفهم الحظ في الاغلبية الوطنية أن يكونوا مع المعارضة البنّاءة

2022/01/14 | 02:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندعو إخواننا الذين لم يحالفهم الحظ أن يكونوا ضمن الاغلبية الوطنية التي ستشكل الحكومة في هذه الدورة ،ليكونوا في صف المعارضة البنّاءة ويراقبوا أداء الكتلة الحاكمة ويقوّموا الأداء،فهم أبناء فكرة المعارضة لعقود من الزمن في الخارج وقد آن الاوان ليستفيدوا من تجربتهم السابقة في الداخل

ندعو إخواننا الذين لم يحالفهم الحظ أن يكونوا ضمن الاغلبية الوطنية التي ستشكل الحكومة في هذه الدورة ، ليكونوا في صف المعارضة البنّاءة ويراقبوا أداء الكتلة الحاكمة ويقوّموا الأداء ،فهم أبناء فكرة المعارضة لعقود من الزمن في الخارج وقد آن الاوان ليستفيدوا من تجربتهم السابقة في الداخل

— Ahmed Aburisha (@AhmedAburisha) January 13, 2022

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