2022/01/14 | 02:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، باستهداف مقر حزبي في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد.وأخبر المصدر وكالة ايرث نيوز؛ أن انفجارا غير معروف المصدر استهدف مقر حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بمنطقة الاعظمية ببغداد.وأضاف المصدر؛ أن الانفجار تسبب بأضرار مادية في المبنى فضلا عن إصابة أحد حراس المبنى بجروح.

ظهرت المقالة استهداف مقر لحزب تقدم في منطقة الاعظمية ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف مقر لحزب تقدم في منطقة الاعظمية ببغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف مقر لحزب تقدم في منطقة الاعظمية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).