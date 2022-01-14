2022/01/14 | 02:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

علق القيادي في تحالف "تقدم" محمود العيساوي، الجمعة، على الهجوم الذي استهدف مقر التحالف في الأعظمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال العيساوي في بيان مقتضب تلقاه "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، "لم ولن نتراجع عن حقوق أهلنا".

وأضاف العيساوي، "استهداف مقر تقدم في الأعظمية هو وسام شرف".

وأفاد مصدر أمني، فجر الجمعة، بأن الانفجار الذي وقع في الأعظمية استهدف مكتب تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي.

وقال المصدر لـ "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، إنّ "الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط".

فيما أظهر مقطع مصور جانباً من الأضرار التي خلفها الانفجار داخل المقر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من تحالف ’تقدم’ بعد استهداف مقره في الأعظمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من تحالف ’تقدم’ بعد استهداف مقره في الأعظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).