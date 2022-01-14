إخلاء سبيل موقوف بقضية مقتل عائلة عراقية بريطانية في فرنسا

2022/01/14 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، أنّ المشتبه به الذي بدأت باستجوابه، الأربعاء، في قضية مقتل عائلة بريطانية من أصول عراقية في فرنسا في العام 2012، أخلي سبيله وبرّئت ساحته.

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