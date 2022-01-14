تفاصيل دوي الانفجار في منطقة الاعظمية (فيديو)

2022/01/14 | 02:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سمع دوي انفجار، الجمعة، في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، إنّ "انفجارا وقع بالقرب من مكتب لتحالف تقدم بالقرب من ساحة الدلال في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "الانفجار اسفر عن اضرار مادية فقط".

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