شاهد بالفيديو.. قشمرنا بـ20 ورقة وعلى اثرها نحكم علينا بالاعدام

2022/01/14 | 02:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tGNMIimd5ZY

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