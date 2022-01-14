استهداف مقر ’عزم’ بزعامة خميس الخنجر في منطقة اليرموك

2022/01/14 | 02:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر الجمعة، بتعرض مقر ’عزم’ بزعامة خميس الخنجر في منطقة اليرموك إلى هجوم.

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وقال المصدر لـ "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، إنّ "المعلومات الأولية تشير إلى استهداف المقر بطائرة مسيّرة".

وأوضح المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "الانفجار خلف أضراراً داخل المقر"، مبيناً أنّ "معلومات أخرى تفيد باستهداف مقر الحزب في مدينة الأعظمية بوابل من الرصاص".

والهجوم هو الثاني من نوعه إذ تعرض مقر تحالف "تقدم" في الأعظمية إلى هجوم بالمتفجرات خلف أضراراً داخل المقر.

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