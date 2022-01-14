بغداد: استهداف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي في الأعظمية

2022/01/14 | 02:59 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العربية، اليوم الجمعة، باستهداف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي في الأعظمية ببغداد.

وأضاف مراسل العربية أن القوات الأمنية تطوق مقر حزب تقدم الذي تم استهدافه.

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