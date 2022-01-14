انفجار شديد يهز الأعظمية وقوات الأمن تغلق المدينة

2022/01/14 | 03:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

سمع دوي انفجار شديد، فجر الجمعة، في مدينة الأعظمية والمناطق المحيطة بها.

وقال ضابط في الشرطة لـ "الترا عراق"، 14 كانون الثاني/يناير، إنّ "الانفجار وقع داخل مقر لتحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي".

وأوضح الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ "مسلحين ألقوا قنبلة يدوية داخل المقر ثم لاذوا بالفرار".

وبيّن الضابط، أنّ "قوة أمنية أغلقت مداخل ومخارج المدينة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث".

والهجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات، إذ تعرض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى هجوم مماثل فجر الخميس 13 كانون الثاني/يناير.

وسبق أن تحدث زعيم التيار الصدري عن تعرض "حلفائه" من السنة والكرد إلى تهديدات، عقب جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، من قبل أطراف في الإطار التنسيقي والتي يملك بعضها فصائل مسلحة.

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