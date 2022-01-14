ميول وتوجهات الشباب العربي والبيئة ( 3 من 3) - نهاد ابو غوش

2022/01/14 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش لا شك أن ثمة كثير من القواسم المشتركة وأوجه الشبه قائمة بين مختلف المجتمعات العربية، وتحديدا في الظواهر والمشكلات الاجتماعية والثقافية، ومشكلات التبعية السياسية واوضاع الحريات العامة والاستبداد والفساد ومعضلات التنمية والعوائق امامها، وكل ذلك يعود لعامل تاريخية وثقافية متداخلة، وهي ما زالت تفعل فعلها في المجتمعات العربية على الرغم من مسارات التطور المنفصلة التي ارتسمت بعد نشوء الكيانات القطرية ال ......





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