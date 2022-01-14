عندما أنقطع عن الحوار المتمدن : تأملات ! - مريم نجمه

2022/01/14 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه 1 .



كل ما حولنا فراغ في فراغ إمتلاء , فراغ .



2 .



أتباهى في حياتي طفولتي مراهقتي شبابي أمومتي , وشيخوختي شكرًا للرب .



3 .



الكتابة , صوم وصلاة في " قلاّية " الوحدة والتوحّد حبٌ وانصهار , في روح المكان .4 .



عندما أنقطع عن الحوار المتمدن , لأسباب صحية نفسية عملية , يجفّ القلم ...



تمتدّ الصحراء عندها , يسود الملل الفراغ اليأس ......





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