2022/01/14 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#مريم_نجمه 1 .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما أنقطع عن الحوار المتمدن : تأملات ! - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#مريم_نجمه 1 .
كل ما حولنا فراغ في فراغ إمتلاء , فراغ .
2 .
أتباهى في حياتي طفولتي مراهقتي شبابي أمومتي , وشيخوختي شكرًا للرب .
3 .
الكتابة , صوم وصلاة في " قلاّية " الوحدة والتوحّد حبٌ وانصهار , في روح المكان .4 .
عندما أنقطع عن الحوار المتمدن , لأسباب صحية نفسية عملية , يجفّ القلم ...
تمتدّ الصحراء عندها , يسود الملل الفراغ اليأس ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما أنقطع عن الحوار المتمدن : تأملات ! - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندما أنقطع عن الحوار المتمدن : تأملات ! - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).