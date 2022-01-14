استدعاء 4 شبكات للتواصل الاجتماعي في إطار التحقيق باقتحام الكابيتول

2022/01/14 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأميركي، الخميس، أنها استدعت أربع شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها أمامها.

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