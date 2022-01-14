بعد الاعظمية.. استهداف مقر تحالف عزم في اليرموك

2022/01/14 | 03:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باستهداف مقر تحالف عزم في منطقة اليرموك ببغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مقر تحالف عزم في منطقة اليرموك تعرض إلى هجوم بطائرة مسيرة".



وأضاف، أنّ "الاستهداف اسفر عن حدوث اضرار مادية داخل المقر".يشار الى أن مقر تحالف "تقدم" في الأعظمية تعرض إلى هجوم بالمتفجرات خلف أضراراً داخل المقر.





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