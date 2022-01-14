2022/01/14 | 03:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

سمع دوي انفجار، فجر الجمعة، في منطقة اليرموك وسط العاصمة بغداد بالتزامن مع الهجوم الذي استهدف مقر تحالف تقدم في الأعظمية.

وقال مصدر أمني لـ "الترا عراق"، 14 كانون الثاني/يناير، إنّ "الانفجار استهدف مقرًا لتحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر دون معرفة طبيعته بعد".

وبيّن المصدر شريطة عدم كشف هويته، أنّ "قوات الأمن فرضت طوقًا حول موقع الحادث"، مشيرًا إلى ورود معلومات عن "استهداف مقر ثان للحزب في الأعظمية".

والهجوم هو الثالث من نوعه خلال ساعات، إذ تعرض مقرا الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم إلى هجومين مماثلين.

وسبق أن تحدث زعيم التيار الصدري عن تعرض "حلفائه" من السنة والكرد إلى تهديدات، عقب جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، من قبل أطراف في الإطار التنسيقي والتي يملك بعضها فصائل مسلحة.

اقرأ/ي أيضًا:

العمليات: قصف المنطقة الخضراء أسفر عن إصابة طفلة وامرأة

السفارة الأمريكية: تعرضنا لهجوم من "مجاميع إرهابية" في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم يستهدف مقر "عزم" بزعامة خميس الخنجر في اليرموك) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم يستهدف مقر "عزم" بزعامة خميس الخنجر في اليرموك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).