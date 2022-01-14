توقفا وأشعلا فتيل المتفجرات.. لحظة مهاجمة مقر تحالف ’تقدم’ في الأعظمية

2022/01/14 | 04:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أظهر مقطع مصور، فجر الجمعة، لحظة تنفيذ الهجوم على مقر تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في الأعظمية.

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ويظهر المقطع الذي تابعه "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، عنصران على دراجة نارية يتوقفان قرب المقر ثم يشعلان فتيل قنبلتين ثم يلقيانهما داخل المقر.

وعلق القيادي في تحالف "تقدم" محمود العيساوي، الجمعة، على الهجوم الذي استهدف مقر التحالف في الأعظمية.

وقال العيساوي في بيان مقتضب تلقاه "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، "لم ولن نتراجع عن حقوق أهلنا".

وأضاف العيساوي، "استهداف مقر تقدم في الأعظمية هو وسام شرف".

وأفاد مصدر أمني، فجر الجمعة، بأن الانفجار الذي وقع في الأعظمية استهدف مكتب تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي.

وقال المصدر لـ "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، إنّ "الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط".

فيما أظهر مقطع مصور جانباً من الأضرار التي خلفها الانفجار داخل المقر.

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