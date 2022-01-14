2022/01/14 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت بلجيكا تصريح إقامة إمام مغربي في أكتوبر باعتبار أنه يطرح "تهديدا للأمن القومي" لأنه دعا خصوصا إلى "حرق يهود" في مقطع مصور، كما ذكرت الحكومة الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سحب إقامة "الداعية الأكثر نفوذاً في بلجيكا" وترحيله) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سحب إقامة "الداعية الأكثر نفوذاً في بلجيكا" وترحيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).