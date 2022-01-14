حفلة في مقر الحكومة البريطانية عشية جنازة الأمير فيليب

2022/01/14 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "ذي تلغراف"، الخميس، أن موظفين يعملون في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في "10 داونينغ ستريت" أقاموا حفلة في خضم تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة للوقاية من جائحة كوفيد-19، وعشية جنازة الأمير فيليب.

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