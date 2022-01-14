خبير ينصح بهذه الطريقة لشحن الهاتف وحماية البطارية

2022/01/14 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير متخصص بالتقنية، إنه "بدلا من الطريقة التقليدية التي نشحن فيها هواتف آيفون الخلوية" بوضعها على الشاحن ليلا قبل النوم، يمكنك استخدام طريقة أكثر فاعلية لتزيد من عمر بطارية الهاتف.

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