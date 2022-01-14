القبض على 4 اشخاص بحوزتهم “اسلحة ومخدرات” في كربلاء

2022/01/14 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على اربعة اشخاص بحوزتهم “اسلحة ومخدرات” في قضاء الهندية شرقي المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص مخمورين وبحوزتهم مواد مخدرة تم نصب كمين من قبل فصيل طوارئ قسم شرطة الهندية في ساعات متأخرة من […]

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