2022/01/14 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن فتح التقديم الى التعليم الموازي للناجحين في الدور التكميلي وفئات أخرى الاثنين المقبل.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنها “تعتزم فتح التقديم الإلكتروني الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في يوم الاثنين المقبل الموافق 17 كانون الثاني الحالي”.وأضافت انه […]

ظهرت المقالة الاثنين المقبل..



بدء التقديم الى التعليم الموازي للناجحين في الدور التكميلي أولاً على ايرث نيوز.

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