حول التطورات في كازاخستان - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/01/14 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني مقابلة أجراها موقع 902 مع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني و مسؤول قسم علاقاتها الأممية حول التطورات في كازاخستانأدت التحركات الجماهيرية الأخيرة في كازاخستان إلى صدامات عنيفة وتدخل القوات العسكرية لقمعها.



تحدث الرئيس توكاييف عن تدخل أجنبي لـ20 ألف مسلَّح أجنبي، تلى ذلك تدخل عسكري لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.



يطرأ سؤآل عما إذا كانت هذه التحركات متجذرة في التطورات الداخلية، أم ......





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